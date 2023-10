Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 30.10.2023, gegen 17:35 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw Toyota die Weinstraße in Richtung Bahnhof. Kurz der Einmündung zur Poststraße überquerte eine 51-jährige Frau den dortigen Zebrastreifen. Der Pkw-Fahrer nahm die Fußgängerin aufgrund von Spiegelungen auf der regennassen Fahrbahn zu spät wahr und erfasst sie mit dem Fahrzeug. Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell