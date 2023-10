Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Ein Unfall, viele Straftaten

Wörth (ots)

Sonntagabend kam es auf der K15, von Schaidt kommend in Richtung Bienwald-B9, zu einem Alleinunfall. Der 34-jährige Unfallverursacher aus Wörth verlor bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich im Kurvenbereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim unverletzten Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Weiterhin gab er an vor wenigen Tagen Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Einen Führerschein besitzt er ebenfalls nicht. Das verunfallte Fahrzeug, welches er unbefugt in Gebrauch nahm, gehört seiner Ex-Lebensgefährtin. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dem Fahrer wurde eine Blutentnahme entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell