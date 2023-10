Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrraddiebstahl vereitelt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 29.10.2023 meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei dunkel gekleidete Personen, die sich in der Waffenstraße in Landau an einem Fahrradträger zu schaffen machten, welcher auf der Anhängerkupplung eines geparkten PKW montiert war. Auf dem Fahrradträger befanden sich zwei hochwertige E-Bikes. Die beiden Personen wurden durch den Zeugen angesprochen und entfernten sich anschließend zügig in Richtung Alter Messplatz in Landau. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Befestigung der Fahrräder als auch das Fahrradschloss beschädigt wurden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell