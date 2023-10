POL-PDLD: Diebstahl von Autoradio

Herxheimweyher (ots) - In der Nacht vom 26.10. auf den 27.10. kam es in "Am Sonnenberg" in Herxheimweyher zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Es wurde jeweils zunächst mit einem Kanaldeckel die Seitenscheibe der Fahrzeuge eingeworfen. Aus den Fahrzeugen wurden im Anschluss Geldbörsen entwendet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per ...

