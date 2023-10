Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zigarettenautomat aufgebrochen- Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Gommersheim (ots)

In der Nacht vom 27.10.2023 auf den 28.10.2023 wurde in der Gartenstraße in Gommersheim die Geldkassette eines Zigarettenautomaten aufgehebelt und Geld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zeugen, welche in der Nacht auf den 28.10.2023 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gartenstraße gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Edenkoben zu wenden

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell