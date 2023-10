POL-PDLD: unter Drogeneinfluss gefahren

Wörth am Rhein (ots) - Am Freitagnachmittag wurde der Polizei in Wörth ein offensichtlich abgestellter, beschädigter PKW im Bereich des REWE-Marktes in der Marktstraße gemeldet. Vor Ort konnte dieser mit Schäden im Heck-, als auch im Frontbereich festgestellt werden. Offenbar wurde der PKW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer getroffen und nach vorne gegen einen Baum geschoben. Vor Ort konnten keine Hinweise auf ...

mehr