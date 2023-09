Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Straftat oder Unglücksfall? + Versuchter Einbruch in Schule + Mehrere Verkehrskontrollen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 07.09.2023

Gießen: Straftat oder Unglücksfall?

Um einen verletzten Mann kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung am späten Donnerstagabend in der Innenstadt. Die Sanitäter wurden um 23.37 Uhr alarmiert. Irgendwann vorher zog sich der 60-jährige Mann Verletzungen zu, deren Entstehung die Polizei derzeit vor ein Rätsel stellt. Der Vorfall ereignete sich vermutlich in der Straße "Pfarrgarten" oder im Umfeld des dortigen Einkaufszentrums. Nach derzeitigen Erkenntnissen schließt die Polizei weder ein Unfallgeschehen noch eine Straftat als Ursache der Verletzungen aus. Die Ermittler suchen daher Zeugen und fragen: Wem ist im Umfeld der Pfarrgasse vor 23.37 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Gab es dort eine Auseinandersetzung oder ähnliches? Ist der 60-jährige vorher jemandem aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641 7006-6555.

Gießen: Versuchter Einbruch in Schule

Zwischen Mittwoch (06.09.2023), 15.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 10.00 Uhr schlichen sich Unbekannte auf ein Schulgelände in der Carl-Franz-Straße. Dort hebelten sie an einem Fenster eines Containers, der temporär als Büroraum genutzt wird. Das Aufbrechen misslang jedoch. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen bitte unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 melden.

Grünberg: Rollerfahrer verletzt

Am Donnerstag gegen 09.50 Uhr kam es in der Lauterer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte eine 56-jährige Golffahrerin mit einem 64-jährigen Rollerfahrer. Der Mann aus dem Vogelsbergkreis kam zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.500 Euro. Der genaue Unfallhergang ist Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Grünberg unter 06401 9143-0 zu wenden.

Linden: Betrunken gefahren

Einen Wert von 1,54 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei der Kontrolle einer Autofahrerin am späten Donnerstagabend an. Die 51-jährige Gießenerin fiel zuvor einer Streife im Kreuzungsbereich der Landstraße 3054 (Gemarkung Linden) auf. In der Konsequenz musste die Frau die Beamten auf die Wache begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen sie ein.

Gießen: Mountainbike gestohlen

Ein grünes Pedelec der Marke "Canyon" klaute ein Unbekannter aus einer Tiefgarage der Braugasse. Das Schloss, welches am Fahrrad angeschlossen war, fehlt ebenfalls. Gegebenenfalls trug der Unbekannte das Fahrrad im Wert von knapp 2.500 Euro zwischen Donnerstagabend und Freitagabend vom Tatort davon. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise unter 0641 7006-3755 an die Polizeistation Gießen Nord zu richten.

Gießen: Mehrere Verkehrskontrollen

Am Dienstag (05.09.2023) führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen Kontrollen im Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden sie dabei durch Kollegen des Wetterauer Verkehrsdienstes. Gemeinsam stoppten die Verkehrsexperten im Tagesverlauf 54 Fahrzeuge. Ihren Fokus legten sie dabei auf motorisierte Zweiräder. Mit einer speziellen Messrolle ausgerüstet konnte so direkt die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit der angehaltenen Fahrzeuge überprüft werden. Die Schutzleute stellten zahlreiche Verstöße fest. So überprüften sie ein Mofa, das statt der erlaubten 25 Stundenkilometer eine Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h fahren kann. Auf dessen Fahrer kommen nun diverse Strafverfahren zu, die Betriebserlaubnis des Mofas ist durch die Manipulation erloschen. Ein weiterer ertappter Lenker eines Leichtkraftrads fuhr dieses ohne Führerschein, aber mit seinem Sohn als Sozius, durch die Stadt. Seine Fahrt wurde nicht nur beendet, ihn erwartet auch ein Strafverfahren. Auch der Zustand mancher Gefährte ließ zu wünschen übrig. So zogen die Ordnungshüter gleich zwei Kleinkrafträder aus dem Verkehr, die praktisch ohne Reifenprofil, sozusagen auf "Slicks", unterwegs waren. Die Verantwortlichen durften nicht mehr weiterfahren, stattdessen erwarten sie nun Punkte in Flensburg und Bußgeldverfahren.

Im Verlauf mussten die Beamten neben Verkehrsstrafanzeigen noch weitere Bußgeldverfahren einleiten und mehrere Fahrzeugmängel beanstanden. Erfreulich war laut den Kontrollierenden, dass keiner der insgesamt neunzehn kontrollierten E-Scooter zu beanstanden war.

Verstöße auch bei Autofahrern:

Am Mittwochabend (06.09.2023) mussten Schutzleute der Polizeistation Gießen Nord im Rahmen einer eigenen Kontrollstelle in der Innenstadt ebenfalls mehrere Verstöße ahnden. Innerhalb nur einer Stunde erwischten sie neunzehn Personen, die ohne Gurt unterwegs waren. Darüber hinaus waren insgesamt vier Kinder entweder überhaupt nicht, oder nur mangelhaft, in den Fahrzeugen gesichert. Auf die Verantwortlichen kommen nun Verwarn- und Bußgeldverfahren zu. Weitere Kontrollen sind bereits in Planung.

