POL-GI: A5/Homberg/Ohm: Folgemeldung zu "LKW brennt aus - zeitweise Vollsperrung"

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 06.09.2023 Gießen: Fünf Festnahmen nach PKW-Aufbruch - vier Männer in U-Haft Die Polizei konnte am Donnerstag nach einem PKW-Aufbruch mehrere Männer im Alter von 22 und 32 Jahren festnehmen. Zeugen fielen in der Hammstraße mehrere junge Männer auf, als diese sich an einem ...

