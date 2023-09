Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Fünf Festnahmen nach PKW-Aufbruch - vier Männer in U-Haft + Schwerer Verkehrsunfall + Exhibitionist entblößt sich - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 06.09.2023

Gießen: Fünf Festnahmen nach PKW-Aufbruch - vier Männer in U-Haft

Die Polizei konnte am Donnerstag nach einem PKW-Aufbruch mehrere Männer im Alter von 22 und 32 Jahren festnehmen. Zeugen fielen in der Hammstraße mehrere junge Männer auf, als diese sich an einem PKW offenbar zu schaffen machten. Sie hatten offenbar mit einem Kanaldeckel die Scheibe eines Autos eingeworfen. Eine Polizeistreife nahm die drei flüchtenden Tatverdächtigen in der Nähe wenig später fest. Bei der Durchsuchung fanden sie mutmaßliches Diebesgut aus dem aufgebrochenen PKW. Als die Festgenommenen auf die Wache mitgenommen werden sollten, ging ein erneuter Notruf ein. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie zwei Männer in der Hammstraße aus Gebüschen hervorkamen, die sich offenbar vor dem Eintreffen der Polizei nach dem ersten Anruf versteckt hatten. Erneut machten sie sich an dem aufgebrochenen PKW zu schaffen. Innerhalb kürzester Zeit kamen die Streifen wieder zurück und nahm das Duo auch noch fest. Während des Transportes zum Streifenwagen bzw. zur Polizeiwache leistete ein 26-Jähriger Widerstand. Er versuchte die Beamten zu bespucken, nach dem Pfefferspray eines Beamten zu greifen und trat zudem zu. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter Haschisch und stellten es sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurden vier der fünf Männer einer Haftrichterin vorgeführt. Nachdem diese Haftbefehle erließ, kamen die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

A480/Reiskirchen: Porschefahrer rast mit 226 km/h durch Baustelle

Am Dienstag (05.09.2023) führten Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen eine stationäre Geschwindigkeitsmessung innerhalb der Baustelle der Autobahn 480, zwischen dem Gießener Nordkreuz und dem Autobahndreieck Reiskirchen, durch. Die Beamten stoppten viele ertappte Verkehrssünder direkt an der Raststätte Reinhardshain-Süd. Die Bilanz der Kontrolle: Insgesamt 3229 erfasste Fahrzeuge, von denen 23,66 Prozent oder 746 Fahrzeuge zu schnell fuhren. Auf 510 Fahrerinnen und Fahrer kommt ein Bußgeldverfahren zu, 46 Verkehrsteilnehmer müssen sich auf ein Fahrverbot einstellen. Im Rahmen der Kontrolle setzten die Schutzleute Bußgelder in einer Gesamthöhe von 9275 EUR fest. Insgesamt 17 Fahrzeugführer mussten noch vor Ort Sicherheitsleistungen von insgesamt 2970 Euro hinterlegen. Trauriger "Spitzenreiter" war ein Verkehrsteilnehmer aus Aßlar (Lahn-Dill-Kreis), der in seinem Porsche einen Baustellenbereich statt der erlaubten 80 km/h mit 226 km/h (abzüglich aller Toleranzen) entlang raste. Auf ihn warten neben einer Mitteilung an die Führerscheinstelle voraussichtlich noch ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Grünberg/L3125/K14: Schwerer Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen gegen 07.20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus dem Vogelbergkreis die Kreisstraße 40 in Richtung Atzenhain. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte er mit seinem Citroen an der Kreuzung zur K41/L3125 nach links abbiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Der 26-jährige Audifahrer erlitt dabei, ebenso wie sein 27-Jähriger Mitfahrer, leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt werden konnten. Beide Verletzten wohnen im Landkreis Gießen. Der Lenker des Citroen verletzte sich beim Unfall schwer, eingesetzte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mindestens 28.500 Euro geschätzt. Es kam durch die Absperrungs- und Bergungsmaßnahmen bis etwa 09.20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06401 9143-0 an die Polizeistation Grünberg zu wenden.

Wettenberg: Exhibitionist entblößt sich - Zeugen gesucht

Am Dienstag (05.09.2023) entblößte sich ein Unbekannter am Launsbacher See. Er zeigte sich einer Frau, masturbierte vor ihr und ging anschließend in Richtung der Autobahn weg. Der Mann wurde als ca. 30 Jahre alt mit normaler Statur beschrieben. Er hatte einen dunklen Dreitagebart, eine Glatze und eine helle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen, roten Hose. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist der Mann im Umfeld aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei an die Telefonnummer 0641 7006-6555.

Laubach: Graffiti gesprüht

Auf mehrere Wände der Sparkasse, sowie diverser weiterer Firmengebäude, sprühten Unbekannte in Laubach eine die Polizei beleidigende Zahlenfolge "1312" samt weiterer Schriftzüge. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum von Mittwochabend (23.08.2023) bis Donnerstagmorgen (24.08.2023) um Umfeld der August-Krieger-Straße. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Grünberg unter 06401 9143-0 zu wenden.

Gießen: Einbruch in Buchhandlung

Auf Bargeld und eine Bankkarte hatten es Einbrecher in der Gottlieb-Daimler-Straße abgesehen. Sie öffneten in der Zeit von Dienstagabend, 18.00 Uhr bis heute Morgen, 06.30 Uhr zwei bodentiefe Fenster und gelangten so in das Innere der Buchhandlung. Mit ihrer Beute flüchteten sie unbemerkt vom Tatort. Die Ermittler suchen Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641 7006-6555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell