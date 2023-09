POL-GI: Grünberg: Versuchtes Tötungsdelikt - 47-Jähriger in Untersuchungshaft

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Grünberg: Versuchtes Tötungsdelikt - 47-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Sonntagabend (03.09.2023) informierten Zeugen die Polizei über einen Familienstreit in einem Grünberger Ortsteil. Derzeit gehen Staatsanwaltschaft und Polizei davon aus, dass ein 47-Jähriger seinen 66-jährigen Vater im Verlauf mit einer Eisenstange und einem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte. Anschließend flüchtete der dringend Tatverdächtige vom Tatort. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei und Zeugenhinweise führten schließlich am Dienstag (05.09.2023) zur Festnahme des 47-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führte die Polizei den Mann der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehlt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Beamten lieferten ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Pierre Gath

Pressesprecher

