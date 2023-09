Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mercedes angezündet - Zeugen gesucht + Fahrräder sichergestellt + Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Pressemeldungen vom 07.09.2023

Gießen: Mercedes angezündet - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen (05.09.2023) zündete ein Unbekannter ein Auto in Klein-Linden an. Der GLE stand auf dem Hof eines Wohnhauses in der Straße "Zum Maiplatz". Gegen 05.00 Uhr bemerkte ein Zeuge das Feuer. Entsandte Feuerwehrleute löschten das Fahrzeug. Zuvor hatte ein bislang unbekannter Zeuge bereits begonnen, das Feuer zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Am Wohnhaus entstand kein Schaden, es wurde niemand verletzt. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Ein weiter Zeuge machte die Streife darauf aufmerksam, dass ein geparktes Auto in der Lützellindener Straße ebenfalls Brandspuren aufweise. Auf Nachschau erlosch das Feuer offensichtlich von selbst, ohne den VW Transporter zu beschädigen. Gegen 03.50 Uhr brannte zuvor in der Nähe bereits eine 240-Liter-Mülltonne vor einem Wohnhaus der Frankfurter Straße (Höhe Hausnummer 232). Ein Zeuge bemerkte das Feuer und löschte es selbst. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung, sowie einem Zusammenhang der Taten, aus. Die Ermittler suchen neben dem unbekannten, der den Mercedes zu löschen begann, weitere Zeugen und fragen: Wem sind im Bereich verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641 7006-6555.

Gießen: Diebstahl aus Ford

Das offenstehende Fenster eines abgestellten Transporters machte sich ein Unbekannter auf dem Gelände des Gießener Uniklinikums zunutze. In der Klinikstraße griff er sich eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche und erbeutete so u.a. Bargeld und ein Handy. Der Dieb schlug am Donnerstagmorgen zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr zu. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555 zu wenden.

Gießen: Fahrräder sichergestellt

Beamte der Gießener Polizei kontrollierten am Mittwoch im Gießener Stadtgebiet diverse Fahrräder. Einsatzkräfte der Licher Bereitschaftspolizei unterstützen bei den offenen und verdeckten Maßnahmen, die an verschiedenen Örtlichkeiten stattfanden. Der Fokus lag hierbei auf dem Erkennen von potentiellen Fahrraddieben und der Suche nach möglicherweise geklauten Rädern. Dabei entdeckten die Schutzleute ein verdächtiges Mountainbike der Marke "Cube". Überprüfungen ergaben, dass das Rad erst am 30.08.2023 in Mücke gestohlen wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Ein weiteres Zweirad derselben Marke wurde ebenfalls sichergestellt, da die Rahmennummer entfernt wurde. Die Ermittlungen zum rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads laufen derzeit. Die Polizei rät generell: Nutzen Sie hochwertige Schlösser, um es Dieben möglichst schwer zu machen. Schließen Sie Ihr Rad immer ab. Notieren Sie sich die Rahmennummer und erstatten Sie im Fall eines Diebstahls zeitnah Strafanzeige. Die polizeilichen Beratungsstellen informieren gerne zu den zahlreichen Möglichkeiten der Diebstahlsicherung. Gießen: Einbruch in Restaurant

Diebe hatten es in der Nacht von Dienstag (05.09.2023) auf Mittwoch auf Bargeld abgesehen. Sie drückten nach derzeitigen Erkenntnissen ein gekipptes Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Dort öffneten sie gewaltsam eine Schränke und die Kasse. Im Anschluss flüchteten sie unbemerkt vom Tatort. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen erlitt eine 28-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz in der Nähe der Lahn. Sie fuhr am Sonntagmittag (03.09.2023) den Uferweg in Richtung des Leimenkauter Wegs entlang. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ihr ein graues Auto entgegen, dem sie ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sie zu Fall und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Ihr Rennrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos fuhr anschließend davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall, der sich zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr ereignete. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: VW beschädigt

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten Caddy. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand der Bleichstraße geparkt, der Schaden befindet sich auf der Fahrerseite. Der Verursacher fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

