Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Nach Verfolgung mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 29.10.2023 kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Diebstahl bei der "Münzwoche" in der Jugendstilfesthalle in Landau. Hierbei wurde ein 79-jähriger Gold- und Schmuckverkäufer durch drei Personen in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen dieses Gespräches wurden durch die Personengruppe diverse Waren aus der Auslage entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Diebstahl wurde bemerkt und mehrere Zeugen konnten die Verfolgung aufnehmen. Zwei männliche Personen konnten flüchten, eine 48-Jährige konnte im Bereich des Ostparks gestellt werden. Diese zückte kurzerhand ein Messer und versuchte hierdurch wohl die Beute zu sichern. Durch eine Schnittbewegung der Beschuldigten wurde der 79-Jährige am Finger verletzt. Danach konnte sie überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Teil des Diebesgutes konnte aufgefunden werden. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wegen schwerem räuberischen Diebstahls sowie gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet und die 48-Jährige einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

