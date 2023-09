POL-PPWP: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Am Freitag, 08.09.2023 gegen 17:03 Uhr ereignete sich in der Sembacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 45-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW BMW X5 die Haselheckerstraße in Richtung des Gewerbegebietes Auf dem Hahn. Ein 17-jähriger Heranwachsender befuhr mit seinem Leichtkraftrad Piaggio RX125 die K42 in Richtung Sembacher Straße. An der ...

