POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine Wolfenbüttel vom 20.10.2023

Peine (ots) - Bei Einbruch ertappt Ilsede, Eichstraße, 19.10.23, 02:05 Uhr Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, durch ein Fenster in die Innenräume eines Friseursalons in der Eichstraße zu gelangen. Durch einen Zeugen wurden sie jedoch bei der Tatausübung gestört und flüchteten in den angrenzenden Park. Folgende ...

