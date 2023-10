Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine Wolfenbüttel vom 19.10.2023

Peine (ots)

Bei Einbruch ertappt

Ilsede, Eichstraße, 19.10.23, 02:05 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, durch ein Fenster in die Innenräume eines Friseursalons in der Eichstraße zu gelangen. Durch einen Zeugen wurden sie jedoch bei der Tatausübung gestört und flüchteten in den angrenzenden Park. Folgende Personenbeschreibung konnte der Zeuge angeben: männlich, ca. 20 Jahre alt, Adidasjogginghose, schwarze Skimaske mit weißer Maske über dem Mund, insgesamt dunkel gekleidet .

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter 05171/9990 entgegen.

Aufahrunfall

Peine, Schwarzer Weg, 18.10.23, 07:45 Uhr

Der 33-jährige Fahrer eines Lieferwagens fuhr am Mittwochmorgen, vermutlich aus Unachtsamkeit, dem Pkw eines 53-jährigen Bad Harzburgers hinten auf. Dadurch wurde der Autofahrer leicht verletzt und mittels Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf 10000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell