Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel

Salzgitter (ots)

Täter erbeuten 23.000EUR durch Schockanruf

Salzgitter, Lebenstedt, 18.10.2023, 09:00 Uhr.

Eine 84-jährige Seniorin erhielt einen Anruf von einer unbekannten Trickbetrügerin, die sich als Staatsanwältin ausgab. Der Angerufenen wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei der eine Person gestorben sei. Nun müsse eine Kaution für die Tochter bezahlt werden, damit diese nicht ins Gefängnis müsse. Die Seniorin übergab schließlich 23.000EUR in bar vor ihrer Hauseingangstür an einen unbekannten Mann. Der Geldabholer sei klein und schlank gewesen, habe braunes, kurzes Haar und ein westeuropäisches Aussehen gehabt. Er habe weiße Oberbekleidung sowie eine weiße Hose getragen - ähnlich eines Gastwirtes. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

Die Polizei warnt: Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaften nehmen derartigen Kontakt zu Betroffenen auf. Bitte seien Sie sensibel und fallen sie nicht auf diese Betrugsmasche herein. Bitte wenden Sie sich bei einem solchen oder ähnlich gelagerten Fall immer an ihre Polizei. Wir helfen und beraten sie immer.

