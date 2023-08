Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wenn das Spiel schon an der Grenze endet - Bundespolizei verhindert Einreise von "Sportsfreunden"

Bild-Infos

Download

Aachen , Köln (ots)

Zwei französische Staatsangehörige wurde am Montag, den 14.08.23 gegen 11:30 Uhr an der Autobahn 44 durch die Bundespolizei Aachen angehalten und kontrolliert. Die beiden 33-Jährigen und 25-Jährigen gaben an, aus Frankreich zu kommen und zum Fußballspiel VFL Osnabrück - 1.FC Köln fahren zu wollen.

Bei der folgenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurde Utensilien aufgefunden die einem friedlichen Fußballspielbesuch eher un-wahrscheinlich entgegenstehen. Ein Tränen-Reizstoffsprühgerät, Sturmhauben, ein Teleskopschlagstock sowie Aufkleber und ein Freundschaftsschal, die auf eine Zugehörigkeit zur Ultraszene von Paris - Saint - Germain schließen lassen, wurden im Fahrzeug aufgefunden.

Des Weiteren waren beide Personen noch im Besitz geringer Mengen Betäubungsmittel. Ein Drogenschnelltest vor Ort ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln sein Auto fuhr.

Beiden Personen wurden zur Dienststelle nach Eschweiler verbracht, wo alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen getroffen wurden. Sie wurden wegen der verschiedenen Verstöße zur An-zeige gebracht. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden den Personen die Ein- und Weiterreise nach Deutschland verboten. Beide wurden im Anschluss bis an die belgische Grenze begleitet, wo sie ausreisten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell