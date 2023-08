Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreise fast gescheitert - Bundespolizei nimmt 43-jährigen Mann fest

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Hurghada/Ägypten stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Montagmorgen (14.08.2023) einen deutschen Reisenden fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Limburg war auf der Suche nach dem 43-Jährigen. Diese hatte im September des vergangenen Jahres einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den im Mai 2022 Verurteilten erlassen. Dank eines Familienangehörigen konnte der in der Nähe bei Bonn lebende Mann die Geldstrafe in Höhe von 8.800 Euro jedoch begleichen und damit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 110 Tagen abwenden. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

