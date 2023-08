Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dieb stößt Kind auf Flucht - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am Sonntagnachmittag (13. August) soll ein Unbekannter Ware im Dortmunder Hauptbahnhof gestohlen haben. Anschließend soll er einen 7-Jährigen gegen eine Tür gestoßen haben. Der Vater hielt den Flüchtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Gegen 14:30 Uhr soll ein 28-Jähriger in einem Drogeriemarkt des Hauptbahnhofs Dortmund Parfumflaschen in Wert von über 220 Euro entwendet haben. Ein Mitarbeiter der Filiale habe den polnischen Staatsangehörigen dabei beobachtet. Als der Mann dies jedoch bemerkte, habe er die Flucht in Richtung des Ausgangs angetreten. Dabei habe er sich der Beute entledigt. Kurz darauf sei der Dortmunder mit einem siebenjährigen Kind kollidiert. Der Junge sei dadurch gegen die Ausgangstür gestoßen worden und anschließend zu Boden gefallen. Der junge Dortmunder erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper. Der Vater (45) des Deutschen habe den Mann schließlich mit Hilfe von Bahnmitarbeitern gestellt, ihn in die Räumlichkeiten der Drogeriekette gebracht und ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizisten dort festgehalten.

Die Einsatzkräfte brachten den 28-Jährigen zur Bundespolizeiwache, um dessen Identität festzustellen. Weiteres Diebesgut konnte bei dem Mann nicht aufgefunden werden. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass er sich mit dem Diebstahlsdelikt Geld beschaffen wolle, um seinen Alkohol- und Drogenkonsum zu finanzieren. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit fast zwei Promille alkoholisiert war.

Der Siebenjährige wies eine Prellung im Schulterbereich auf. Der Erziehungsberechtigte wollte wenig später eigenständig mit seinem Sohn einen Arzt aufsuchen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen, besonders schweren Fall des Diebstahls, sowie fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell