Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen 18-Jährigen mit diversen Betäubungsmitteln in S1

Duisburg (ots)

Beamte der Bundespolizei nahmen am Freitagabend (11. August), um 23.30 Uhr einen jungen Mann (18) im Duisburger Hauptbahnhof vorläufig fest. Bei der Durchsuchung stellten die Uniformierten Ketamin, Ecstasy und Tilidin Tabletten sicher.

Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn informierten die eingesetzten Bundespolizisten über einen jungen Mann, der in einer fahrenden S1 in Richtung Duisburg Hauptbahnhof vermutlich Betäubungsmittel konsumiert habe. Eingesetzte Beamte der Bundespolizisten begaben sich an den Bahnsteig zu Gleis 9 und trafen auf den 18-jährigen Deutschen.

Während der Mitnahme zum Bundespolizeirevier warf der Tatverdächtige Verschlusstütchen mit vermutlich Betäubungsmitteln ins Gleis sowie auf den Treppenabgang. Nachdem die Verschlusstütchen eingesammelt wurden, durchsuchten die Uniformierten den 18-Jährigen auf der Dienststelle. Dabei konnten die Beamten insgesamt 4,1 Gramm Ketamin, 8,1 Gramm Ecstasy sowie 95 Tilidin Tabletten auffinden und sicherstellen.

Die eingesetzten Beamten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest und übergaben ihn an den Polizeigewahrsam Duisburg.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell