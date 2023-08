Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handtasche gestohlen - Bundespolizisten stellen Diebe mit Hilfe von Videoauswertung

Dortmund - Hannover - Hamm - Unna (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (13. August) sollen zunächst Unbekannte im Dortmunder Hauptbahnhof einer jungen Frau die Tasche gestohlen haben. Bundespolizisten stellten die Männer, als sie sich erneut im Hauptbahnhof aufhielten.

Gegen 05 Uhr suchte eine 20-Jährige die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf und gab an, dass Unbekannte am Bahnsteig zu Gleis 10 ihre Handtasche entwendet haben. Die Schadenshöhe belaufe sich auf ca. 200 Euro. Die Beamten führten unverzüglich eine Videoauswertung am besagten Bahnsteig durch. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Deutsche zuvor auf einer Sitzbank Platz genommen hatte und auf ihr Smartphone schaute. Zwei Männer, welche hinter der Hannoveranerin saßen, griffen unbemerkt nach der Tasche und flüchteten anschließend in Richtung Nordausgang.

Mit Hilfe einer Personenbeschreibung stellten Einsatzkräfte die marokkanischen Staatsbürger zwei Stunden später im Hauptbahnhof fest. Die Beamten brachten die Männer zur Bundespolizeiwache. Dank des Videomaterials konnten die Täter zweifelsfrei identifiziert werden. Das Stehlgut konnte jedoch bei einer Durchsuchung weder bei dem Mann (26) aus Hamm noch bei dem Unneraner (23) aufgefunden werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen die, wegen mehreren Eigentumsdelikten polizeilich bekannten Männer ein.

