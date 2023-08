Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung - Bundespolizei nimmt Exhibitionisten fest

Hamm (ots)

Eine Begegnung der besonders abscheulichen Art hatte am Wochenende eine 22-jährige Hammerin. Während sie am Sonntagmorgen (13. August) auf einer Bank am Bahnsteig des Hauptbahnhofs Hamm saß, setzte sich ein 45-Jähriger dazu. Die junge Frau fühlte sich bereits unwohl, als sie bemerkte, dass der Mann sie unentwegt anstarrte. Als er dann seine Hose öffnete und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte, suchte sie ihr Heil in der Flucht. Die geschockte Frau wandte sich an eine Bahnaufsicht, die die Bundespolizei rief. Beamte der Bundespolizei nahmen den angetrunkenen und aggressiven Mann in der Haupthalle fest. Der polizeibekannte 45-jährige Serbe bestritt die Tat, was ihm jedoch nicht viel nutzen dürfte. Es wurden nämlich Bilder aus der Videoüberwachung gesichert, die die Tat zeigen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen eröffnet.

Sollten Sie in eine solche Situation geraten, reißen Sie den Täter möglichst früh aus seiner Anonymität. Sprechen Sie gezielt umstehende Menschen an und fordern Sie diese zur Hilfe auf. Rufen Sie den Notruf der Polizei unter 110 oder die Bundespolizei unter 0800 6 888 000.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell