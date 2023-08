Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 1,2 Kilogramm Kokain im Wert von 87.000 EUR auf der Bundesautobahn A 3 sicher

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des grenzüberschreitenden Polizeiteams überprüfte am Donnerstagabend, 10. August 2023 um 20:45 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Knauheide zwei Marokkaner im Alter von 41 und 28 Jahren. Die Männer reisten zuvor in einem in Leipzig zugelassen Peugeot Partner in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Kontrolle erkannten die Beamten Unregelmäßigkeiten an der Rücksitzbank des Fahrzeuges. Bei der genaueren Nachschau konnten die Beamten anschließend in einem professionellen Versteck ein Paket mit 1,2 Kilogramm Kokain auffinden und sicherstellen. Die Marokkaner wurden daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel beträgt 87.000 EUR. Der zuständige Richter ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell