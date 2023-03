POL-GM: Erpressung durch Nacktbild auf Social Media

Gummersbach (ots) - In ein Vereinsheim in Gummersbach-Bernberg brachen in der Sonntagnacht (19. März) Unbekannte ein und entwendeten hierbei Bargeld und Alkohol. Zwischen 02:30 und 09.50 Uhr flexten die Einbrecher zunächst eine vorgelagerte Gittertür auf und schlugen nachfolgend den Fensterscheibeneinsatz der Eingangstür heraus. Im Anschluss entwendeten die Unbekannten Bargeld und zwei Flaschen Wodka, welche von einer ...

