POL-NI: Kupfer im Wert von 12000 Euro gestohlen

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg hat vergangenen Nacht drei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, kurz zuvor einen Zigarettenautomaten in Rodewald an der Dorfstraße gewaltsam von einer Wand gerissen und entwendet zu haben. Gegen 3 Uhr erhielt die Polizei von einem Sicherheitsunternehmen die Meldung, dass soeben ein Alarm an einem Automaten in ...

mehr