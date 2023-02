Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodewald - Festnahme nach Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg hat vergangenen Nacht drei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, kurz zuvor einen Zigarettenautomaten in Rodewald an der Dorfstraße gewaltsam von einer Wand gerissen und entwendet zu haben.

Gegen 3 Uhr erhielt die Polizei von einem Sicherheitsunternehmen die Meldung, dass soeben ein Alarm an einem Automaten in Rodewald registriert worden sei, woraufhin unverzüglich mehrere Einsatzkräfte entsandt wurden. Im Rahmen der Fahndung stellten die Polizisten einen PKW in Steimbke fest, dessen Fahrzeugführer die Anhaltesignale zunächst missachtete und stark beschleunigte. Weitere Insassen warfen derweil Gegenstände aus dem fahrenden PKW. In einer Sackgasse "Im Wohldgrund" konnte der PKW schließlich gestoppt werden. Im PKW fanden die Polizeibeamten daraufhin eine dreistellige Summe Bargeld sowie Aufbruchwerkzeug. Auch die zuvor aus dem fahrenden PKW geworfenen Gegenstände wurden sichergestellt. Dabei handelte es sich um einen Müllbeutel mit knapp 150 Zigarettenschachteln sowie um einen "Kuhfuß". Die Männer wurden nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Verden vorläufig festgenommen. Darüber hinaus ordnete diese die Beschlagnahme des PKW an.

Den Zigarettenautomaten fanden die Einsatzkräfte in einem nahegelegenen Waldstück. Der Automat war gewaltsam geöffnet und Zigaretten sowie Bargeld daraus entwendet worden. Der Gesamtschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die drei Beschuldigten befinden sich aktuell für weitere Maßnahmen, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft laufen, noch im Polizeigewahrsam.

Es handelt sich um drei Männer im Alter von 22, 28 und 46 Jahren, die über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügen. Zwei von ihnen sind bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

