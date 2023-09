Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld - Raub in Wohnung - 81-jähriger Geschädigter - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Lierenfeld - Raub in Wohnung - 81-jähriger Geschädigter - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Tatzeit: Freitag, 15. September 2023, 14:30 Uhr

Mit dem sogenannten "Zetteltrick" verschaffte sich gestern Nachmittag ein Pärchen Zutritt in die Wohnung eines 81-Jährigen in Lierenfeld. Anschließend versuchten sie den Senior auszuplündern. Nach einem Gerangel mit dem Geschädigten flüchteten der Mann und die Frau aus der Wohnung. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar.

Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, Fremde unbedarft die Tür zu öffnen und in die Wohnung oder das Haus zu lassen.

Unter dem Vorwand, für einen Nachbarn eine Nachricht hinterlassen zu wollen gelangt zunächst die Frau mittleren Alters gestern in die Wohnung des 81-Jährigen am Gatherweg. Nachdem sie den Geschädigten in die Küche dirigiert, kommt ihr Komplize in die Wohnung und durchwühlt in Windeseile Schränke und Schubladen. Als der Senior das Geschehen bemerkt, stellt er sich der Frau in den Weg und es kommt zu einem Gerangel, wobei beide zu Boden stürzen. Das Pärchen kann unerkannt entkommen. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Bei dem Pärchen handelte sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit weißer Kappe und heller Kleidung. Die Frau hatte ein "rundes" Gesicht und trug einen gestreiften Pullover.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

