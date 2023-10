Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine Wolfenbüttel vom 19.10.2023

Peine (ots)

Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Landkreis

Das Polizeikommissariat Peine führte an drei aufeinanderfolgenden Tagen, 16.-18.-10.23, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit durch. Die Verkehrskontrollen erfolgten in enger Kooperation mit dem Land-kreis Peine und an verschiedenen Kontrollstellen im Gebiet des Landkreises Peine. Die Auswahl der Kontrollstellen erfolgte anhand von Kriterien wie z.B. Unfallhäufungspunkten. An den drei Tagen konnten eine Vielzahl von unterschiedlichen Verkehrsordnungswidrigkeiten, hauptsächlich Geschwindigkeitsüberschreitungen und die Nutzung von Smartphones während der Fahrt, festgestellt werden. Insgesamt wurden 57 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die höchsten gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen betrugen außerorts vorwerfbare 97 Km/h bei erlaubten 70 Km/h, sowie innerorts vorwerfbare 47 Km/h bei erlaubten 30 Km/h. Zusätzlich wurde bei 12 Fahrzeugführern der nicht oder nicht ordnungsgemäß angelegte Sicherheitsgurt angemahnt. Neben den genannten Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden durch die eingesetzten Beamten auch diverse Aufklärungsgespräche durchgeführt.

Es konnte festgestellt werden, dass die Ablenkung im Straßenverkehr in Form der Nutzung von Smartphones während der Fahrt zugenommen hat. Hier wurden 11 Verstöße geahndet.

Zudem wurde bei einem Fahrzeugführer eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein weiterer Autofahrer war ohne Führerschein unterwegs.

