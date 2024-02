Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zeugenaufruf nach Schussabgabe auf Fahrzeug in Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

Am 26.02.2024, gegen 18:00 Uhr, kam es im Rahmen eines Überholmanövers auf der L 238 in Mandelbachtal, zwischen Bliesmengen-Bolchen und Ormesheim, ungefähr in Höhe des Heidenkopfturmes, zu einer Schussabgabe auf ein fahrendes Fahrzeug. Ein schwarzer SUV (eventuell Audi) überholte zur Tatzeit ein weiteres Fahrzeug. Hierbei öffnete sich die Scheibe der Beifahrertür des SUV und es wurde, vermutlich mittels Luftgewehr, ein Schuss in Richtung des überholten Fahrzeugs abgegeben. Der Schuss verfehlte das Fahrzeug, sodass bei dem Vorfall glücklicherweise weder jemand verletzt wurde, noch Sachschaden entstand. Inwiefern ein Tatzusammenhang zu der Serie vom 22.02.2024 besteht ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

