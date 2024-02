POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots) - Am 25.02.2024, zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr, kam es in der Charlottenburger- und der Paul-Münch-Straße in Homburg zu Sachbeschädigungen an insgesamt vier Fahrzeugen. An allen Fahrzeugen wurden die Reifen eingestochen und der Fahrzeuglack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in ...

