POL-PDWIL: Blitzeinbruch in den REWE-Markt, Zielrichtung Zigaretten

Gerolstein (ots) - Am 17.10.2023 begab sich ein amtsbekannter 45-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet zur katholischen Kirche in Gerolstein und beschädigte dort mehrere Türen und Schlösser, in dem er diese teilweise mit Sekundenkleber verklebte. Entsprechende Tatort- und Spurensicherungsmaßnahmen wurden durch die Polizei vorgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

