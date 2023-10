POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bernkastel-Kues (ots) - Am Montag, dem 16.10.2023, zerkratzte ein bisher unbekannter Täter zwischen 15:30 und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Bernkastel ein Auto. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Hyundai i30. Die Kratzspuren erstreckten sich dabei über die gesamte Beifahrerseite, so dass ein Schaden im niedrigen, vierstelligen Bereich entstanden ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der ...

