Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hundewürstchen erbeutet

Großwechsungen (ots)

Einen Einbruch in das Vereinsheim stellte gestern Abend ein Mitglied des Hundesportsvereins in Großwechsungen fest. Der Mitteiler meldete der Nordhäuser Polizei, dass Unbekannte durch eine einschlage Fensterscheibe in die Vereinsräume eindrangen. Was sie dort erbeuten wollten kann nur gemutmaßt werden - was sie tatsächlich entwendeten waren Hundewürstchen im Wert von etwa 20 Euro.

