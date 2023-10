Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, den 27.10.2023, kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße 'Am Berg'. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet eine Gruppe von Bewohnern in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 38-Jähriger (lybisch) und ein 23-Jähriger (afghanisch) verletzt wurden. Bei einem der mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 34-Jährigen (algerisch), weitere Tatbeteiligungen sind noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zu den Tathintergründen und -abläufen aufgenommen. (ah)

