LPI-GTH: Unbekannte entwenden Geldbörse aus Spielhalle- Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Ein Mitarbeiter der Berufschule Gotha informierte gestern am Morgen die Polizei, weil er eine beschädigte Tür am Schulgebäude in der Kindleber Straße und in der Folge eine Person feststellte. Die hinzugezogene Polizei stellte einen 23-Jährigen fest. Der Mann stand erheblich unter Alkohol. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

