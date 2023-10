Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Berka v. d. Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntag befuhr eine 64-Jährige gegen 18.00 Uhr mit ihrem Nissan die K508, als sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit einem Baum kollidierte. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An dem Pkw entstand entsprechender Sachschaden und er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell