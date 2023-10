Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Freitag parkte eine 22-Jährige ihren Ford gegen 23.30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße. Als sie am Samstag gegen 14.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig vom UO entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen (Bezugsnummer 0282233/2023).

