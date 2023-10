Polizei Steinfurt

POL-ST: Messengerbetrug

Altenberge (ots)

Ein 69-jähriger Altenberger wurde Opfer eines Betrugs. Er erhielt per Messenger Dienst eine Nachricht von seiner vermeintlichen Tochter, mit der Angabe sie habe eine neue Handynummer. Kurze Zeit danach wurde er, ebenfalls per Messenger Dienst, gebeten zwei Rechnungen für die angebliche Tochter zu überweisen. Der Senior überwies das Geld, in Summe ein mittlerer vierstelliger Betrag. Er wurde nach der Überweisung misstrauisch und wendete sich deshalb an die Polizei. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die per Messenger-Dienst an Sie gestellt werden. Rufen Sie die Angehörigen, die Sie angeblich anschreiben, unter der Ihnen bekannten Nummer an und klären Sie, ob der geschilderte Sachverhalt tatsächlich stimmt.

