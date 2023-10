Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Steinfurt (ots)

Am Freitag (05.10.) um 14.00 Uhr, kam es auf der Laurenzstraße, in Höhe der Hausnummer 75, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 35-jähriger Postzusteller parkte sein Zustellerfahrzeug in der Laurenzstraße am rechten Fahrbahnrand um Post zuzustellen. Als er sein Fahrzeug verlassen hatte und mit dem Rücken zum Fahrzeug stand, kollidierte ein schwarzer Pkw mit dem Zustellerfahrzeug. Das Verursacherfahrzeug, mit dem Kennzeichen BOR beschädigte das Zustellerfahrzeug an der linken Fahrzeugseite. Nach der Kollision fuhr der flüchtige Fahrzeugführer weiter und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch die Kollision wurden das rechte Außenspiegelgehäuse und eine Radkappe des flüchtigen Pkw beschädigt und am Unfallort zurückgelassen An dem Zustellerfahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

