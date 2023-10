Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Telefonbetrug

Neuenkirchen (ots)

Eine 55-jährige Neuenkirchenerin ist Opfer einer Telefonbetrugsmasche geworden. Die Frau wurde am Freitag (06.10.) von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank angerufen. Der Mann teilte ihr mit, dass es auf ihrem Konto eine Abbuchung in vierstelliger Euro-Höhe gegeben habe. Da es in der letzten Zeit vermehrt Phishing-Fälle bei der Bank gegeben habe, wollte man sich versichern, ob die Abbuchung korrekt sei. Der Unbekannte verwickelte die Frau dann in ein Gespräch und erlangte so die Daten ihrer Banking-App und ließ sich per SMS verschiedene Freigabe-Codes von der Frau freischalten. Da die angezeigte Telefonnummer tatsächlich die ihrer Bank war, schöpfte die Frau keinen Verdacht. Erst als sie später noch mal mit einer echten Mitarbeiterin der Bank telefonierte, bemerkte sie den Betrug. Der Neuenkirchenerin entstand ersten Erkenntnissen zufolge ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Geben Sie niemals an Ihnen unbekannte Personen Ihre Bankdaten preis und bestätigen Sie niemals von Unbekannten erhaltene Nachrichten auf ihrem Handy. Durch sogenannte Spoofing-Anrufe ist es den Tätern möglich, die tatsächlich existierende Telefonnummer der Institution, die sie angeblich anruft, auf ihrem Display anzeigen zu lassen. Lassen Sie sich nie von den Anrufenden unter Druck setzen. Legen Sie lieber auf und rufen Sie die angebliche Person unter der Ihnen bekannten Telefonnummer selber an. Wenn es zu einem Betrugsfall gekommen ist, erstatten Sie Anzeige.

