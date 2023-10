POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Einbruch in Café

Steinfurt (ots) - Am Sonntag (08.10.) erhielt die Polizei die Information über einen Einbruch in ein Hotel am Gausebrink. Unbekannte haben sich gewaltsam Zutritt zum Hotel verschafft, indem sie eine Tür aufgebrochen haben. Im Gebäude haben sie eine weitere Tür mittels Gewalt geöffnet und sich Zutritt zum hoteleigenen Kiosk verschafft. Von dort wurden Zigaretten in hohem vierstelligem Wert entwendet. Aus weiteren ...

