POL-E: Essen: Unbekannter versprüht Reizgas in Jugendzentrum - neun Personen leicht verletzt

45355 E.-Bochold: Am Donnerstag, 15. Dezember, versprühte ein Unbekannter Reizgas in einem Jugendzentrum an der Wolfsbankstraße und verletzte dadurch neun Personen leicht. Gegen 17.05 Uhr sprühte der Unbekannte einem 16-jährigen Besucher des Jugendzentrums Reizgas ins Gesicht, als dieser gerade im Aufenthaltsraum auf einem Sofa saß. Der 16-Jährige erlitt Rötungen und Reizungen an den Augen. Acht weitere Personen im Alter von zwei bis 57 Jahren, die sich in dem Raum aufhielten oder diesen kurz nach der Tat betraten, erlitten Reizungen der Atemwege oder klagten über Übelkeit. Eine Zeugin berichtete den Polizeibeamten vor Ort, sie habe einen männlichen Jugendlichen mit blonden Haaren und grüner Jacke vom Tatort wegrennen sehen. Ob es sich bei dem Jugendlichen um den mögliche Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den beschriebenen Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 33 zu melden. /bw

