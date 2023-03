Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Wiederholt ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Einen 46-Jährigen kontrollieren Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 26.03.2023, um 12 Uhr, in der Bürgermeister-Trupp-Straße in Ludwigshafen. Der Mann war zuvor mit seinem Mercedes Transporter auf der B9 unterwegs. Bei der Kontrolle räumte der Mann ein, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein, die Fahrerlaubnis war ihm entzogen worden. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da er bereits zuvor wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis beanzeigt worden war, wurde sein Auto zur Einziehung sichergestellt.

