POL-ST: Greven, zwei PKW in Brand

Westerkappeln (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (08.10.), 19.40 Uhr und Montag (09.10.), 05.50 Uhr in ein Altenwohnheim an der Steinkampstraße eingestiegen. Die Täter hebelten ersten Ermittlungen zufolge ein Fenster auf und gelangten so in einen Mitarbeiterraum. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

