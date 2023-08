POL-PDTR: Polizeibesuch bringt Kinderaugen zum Leuchten

Trier-Ehrang (ots) - Am 15.08.2023, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich in der Ehranger Straße Einmündung Servaisstraße in Trier-Ehrang ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht der Verursacherin. Eine 29-jährige E-Scooter Fahrerin befuhr die Ehranger Straße von Trier-Biewer aus. Die Unfallverursacher missachtete an der Einmündung Servaisstraße die Vorfahrt des E-Scooters und es kam zum ...

