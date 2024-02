Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel

Lkr. Konstanz) Zwei Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr (10.02.2024)

Singen (ots)

Die Teilnahme am Straßenverkehr passt nicht zum Konsum von Alkohol. So hat die Polizei gerade auch in der Fastnachtszeit, entsprechend der Kampagne "DON'T DRINK AND DRIVE", den Straßenverkehr fest im Blick. Am Fastnachtssamstag konnten durch Polizeibeamte des Polizeireviers Singen gleich zwei Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr festgestellt werden.

Bereits gegen 16:00 Uhr wurde ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Bahnhofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der bei der Kontrolle festgestellte Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-Jährigen wurde durch einen durchgeführten Atemalkoholtest bestätigt. Demnach war der Mann mit über 1,6 Promille unterwegs.

Gegen 20:25 Uhr fiel dann eine 30-jährige Fahrerin auf, welche mit ihrem Pkw auf der Rielasinger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war. Sie fuhr mit deutlichen Schlangenlinien und ordnete sich an der Kreuzung zur Georg-Fischer-Straße auf dem Linksabbiegerstreifen ein, um dann geradeaus weiterzufahren. Bei der in der Berliner Straße durchgeführten Verkehrskontrolle war wiederrum deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin feststellbar. Der Atemalkoholtest ergab eine erhebliche Alkoholisierung der 30-Jährigen von über 2,5 Promille.

Bei beiden Verkehrsteilnehmern wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Während der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde der Führerschein der 30-Jährigen sichergestellt. Beide müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell