Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Polizeiposten und Verkehrszeichen mit Farbe beschmiert - Zeugenaufruf (10.02.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien am Dienstgebäude des Polizeipostens sowie mehreren Verkehrs- und Hinweisschildern in Sulz am Neckar. Vermutlich in der Nacht von Freitag, 09.02.2024, auf Samstag, 10.02.2024, brachte eine bislang unbekannte Täterschaft mit breitem Pinsel und schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge sowie Kreuze an der Fassade, der Haupteingangstüre sowie mehreren Fenstern des Polizeipostens an. Weiterhin konnten ähnliche Schmierereien an den Ortsausgangsschildern in Richtung Vöhringen, den Hinweisschildern der Kirchen in Sulz am Neckar sowie den Fahrtrichtungsschildern in Richtung "Autobahn" und "Industriegebiet" am Kreisverkehr "Kastell" an der L409 zur K5505 festgestellt werden. Zeugen der Tat oder Personen welche sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

