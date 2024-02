Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kosntanz, Lkrs. KN) Schwer verletzter Mäschgerle am Schmutzigen Dunschtig (08.02.2024)

Konstanz (ots)

Bereits am Schmutzigen Dunschtig kam es am Abend gegen 21:15 Uhr auf dem St.-Stephans-Platz zu einer Körperverletzung, welcher erst im Laufe des Freitagnachmittags der Polizei mitgeteilt wurde.

Die zwei Geschädigten Mäschgerle befanden sich gemeinsam auf dem abgesperrten Festgelände. Bislang unbek. Täterschaft schlug unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund mit der Faust gegen den Hinterkopf des 19-jährigen Geschädigten. Als der 18-jährige Begleiter den Sachverhalt wahrnahm, stellte er den männlichen Täter zur Rede. Sofort und unvermittelt wird auch der 18-jährige massiv mit Faustschlägen angegangen. Hierbei wird er mehrfach am Kopf im Gesicht und an der Schläfe getroffen. Im Anschluss ging der Täter sofort zu Fuß flüchtig. Weil der Geschädigte sofort massive Schmerzen verspürt und blutet, sucht er Hilfe bei Security Kräften und dem Rettungsdienst. Schlussendlich muss der 18-jährige mit schweren Verletzungen in Form von mehreren Brüchen im Gesichtsbereich stationär im Klinikum aufgenommen werden. Auf Grund der massiven Verletzungen ist nach derzeitigem Stand eine Operation anstehend.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen die sachdienlichen Angaben zum Tatverdächtigen als auch zum Tathergang machen können. Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Konstanz, unter der Telefonnummer 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell