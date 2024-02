Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/Böhringen, Lkrs. RW) Schlägerei bei Fasnachtsveranstaltung

Zeugenaufruf (09.02.2024)

Dietingen/Böhringen (ots)

Am Freitagabend fand in der Schlichemtalhalle Böhringen eine Fasnachtsveranstaltung statt. Gegen 22:20 Uhr wurde durch die Security, welche vom Veranstalter eingesetzt wurde, eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten mitgeteilt. Außerdem würde eine Person mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schießen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits beruhigt und die Beteiligten hatten die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen verlassen. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 19-jähriger Geschädigter angetroffen werden. Er wies mehrere Prellungen auf und musste schließlich in einem Klinikum behandelt werden. Der junge Mann gab an, dass er von fünf Personen angegangen und gemeinschaftlich geschlagen sowie getreten wurde. Es handle sich hierbei um eine Personengruppe mit sogenannten Holzfäller-/Zimmermann-Gruppierung. Diese seien wohl mit einem Traktor und Fasnachtswagen unterwegs gewesen. Zeugen, welche Angaben zu der Holzfäller-/Zimmermann-Gruppierung oder zur Auseinandersetzung an und für sich machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell