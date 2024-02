Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Blauen Renault Megane auf der Walter-Rathenau-Straße beschädigt und geflüchtet-Zeugen gesucht (08./09.02.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf der Walter-Rathenau-Straße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte an einem auf Höhe der Hausnummer 10 am rechten Straßenrand geparktes blauen Renault Megane entlang und beschädigte dabei dessen linke Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 7.000 zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Schwenningen hat die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

